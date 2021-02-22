Что лучше выбрать – шторы или жалюзи

По окончанию ремонта в квартире встает вопрос, что лучше выбрать – жалюзи или шторы. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, поэтому нельзя сказать о превосходстве одного из них. Многое зависит от особенностей помещения, вкуса хозяина дома. Чтобы легче было сделать выбор, опишем характеристики, свойства жалюзи и штор.
Жалюзи
Жалюзи – легкая светозащитная конструкция из ламелей, соединенных нитями. Управление потоком света осуществляется путем поворота ламелей вокруг своей оси.
Выпускают два основных вида – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные жалюзи на окна – наиболее распространенный вариант защиты от солнца, используемый в жилых помещениях, офисах. Изготавливают из дерева, металла, бамбука, пластика.
Отличаются компактностью, универсальностью, так как могут устанавливаться в проем окна, на створку.
Горизонтальные жалюзи имеют следующие преимущества:
- компактные размеры;
- легкость установки;
- затемнение помещения в нужной степени – для этого предусмотрен регулятор;
- закрывают только окно, оставляя свободным подоконник;
- обеспечивают проветривание помещения.
Вертикальные жалюзи состоят из более широких ламелей, доходящих до пола, и занимают больше места. Вешают на балконные проемы, на стены.
Используют для зонирования пространства, вуалирования недостатков поверхности стен.
Рулонные жалюзи
Это вид штор в виде полотна, наматывающегося на вал. Регулирование положения осуществляется с помощью привода или цепочки. Бывают открытые и кассетные модели. Рулонные шторы занимают мало места, плотно прилегают к стеклу, обеспечивают затенение. Многие выбирают этот вариант для дома, считая их более уютными, чем горизонтальные жалюзи.
Плиссе
Изготавливают из плотных тонких тканей, собранных в мелкие складочки по типу гармошки. Выпускают вариант «День-ночь», в котором чередуются прозрачные и светонепроницаемые полосы. Полотно пропитано пылеотталкивающим составом. Преимуществом плиссе является возможность установки на окна сложной конфигурации. Полотно собирается вверх, вниз или к середине.
Шторы
Любители классической обстановки предпочитают шторы, изготавливаемые из различных материалов – шелка, хлопка, бархата, вискозы, льна и других тканей. Они эстетично вписываются в интерьер, затеняют комнату.
Различаются портьеры по оформлению, бывают:
- римские – имеющие вид полотна, складывающегося по типу рулонных жалюзи;
- итальянские – с изящными складками, удерживаемыми подхватами;
- французские – с полукруглыми драпировками;
- австрийские – с фестонами внизу ровного полотна;
- шторы-кафе – два полотна, одно из которых вешается вверху, второе внизу окна;
- в сочетании с легкими гардинами.
Многие считают, что жалюзи предпочтительны в офисах, а шторы в жилых комнатах.
Спорить здесь неуместно, так как все зависит от вкуса хозяина, стиля интерьера.