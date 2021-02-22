Что лучше выбрать – шторы или жалюзи

По окончанию ремонта в квартире встает вопрос, что лучше выбрать – жалюзи или шторы. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, поэтому нельзя сказать о превосходстве одного из них. Многое зависит от особенностей помещения, вкуса хозяина дома. Чтобы легче было сделать выбор, опишем характеристики, свойства жалюзи и штор.

Жалюзи

Жалюзи – легкая светозащитная конструкция из ламелей, соединенных нитями. Управление потоком света осуществляется путем поворота ламелей вокруг своей оси.

Выпускают два основных вида – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные жалюзи на окна – наиболее распространенный вариант защиты от солнца, используемый в жилых помещениях, офисах. Изготавливают из дерева, металла, бамбука, пластика.

Отличаются компактностью, универсальностью, так как могут устанавливаться в проем окна, на створку.

Горизонтальные жалюзи имеют следующие преимущества:

компактные размеры;

легкость установки;

затемнение помещения в нужной степени – для этого предусмотрен регулятор;

закрывают только окно, оставляя свободным подоконник;

обеспечивают проветривание помещения.

Вертикальные жалюзи состоят из более широких ламелей, доходящих до пола, и занимают больше места. Вешают на балконные проемы, на стены.

Используют для зонирования пространства, вуалирования недостатков поверхности стен.

Рулонные жалюзи

Это вид штор в виде полотна, наматывающегося на вал. Регулирование положения осуществляется с помощью привода или цепочки. Бывают открытые и кассетные модели. Рулонные шторы занимают мало места, плотно прилегают к стеклу, обеспечивают затенение. Многие выбирают этот вариант для дома, считая их более уютными, чем горизонтальные жалюзи.

Плиссе

Изготавливают из плотных тонких тканей, собранных в мелкие складочки по типу гармошки. Выпускают вариант «День-ночь», в котором чередуются прозрачные и светонепроницаемые полосы. Полотно пропитано пылеотталкивающим составом. Преимуществом плиссе является возможность установки на окна сложной конфигурации. Полотно собирается вверх, вниз или к середине.

Шторы

Любители классической обстановки предпочитают шторы, изготавливаемые из различных материалов – шелка, хлопка, бархата, вискозы, льна и других тканей. Они эстетично вписываются в интерьер, затеняют комнату.

Различаются портьеры по оформлению, бывают:

римские – имеющие вид полотна, складывающегося по типу рулонных жалюзи;

итальянские – с изящными складками, удерживаемыми подхватами;

французские – с полукруглыми драпировками;

австрийские – с фестонами внизу ровного полотна;

шторы-кафе – два полотна, одно из которых вешается вверху, второе внизу окна;

в сочетании с легкими гардинами.

Многие считают, что жалюзи предпочтительны в офисах, а шторы в жилых комнатах.

Спорить здесь неуместно, так как все зависит от вкуса хозяина, стиля интерьера.