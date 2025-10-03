Changan CS85 Coupe: многообразие комплектаций для истинных ценителей стиля и комфорта

Changan CS85 Coupe — один из самых стильных и эффектных автомобилей в линейке китайской компании Changan Automobile. Модель предлагается у любого дилера Чанган и выделяется своей элегантностью, отменными техническими характеристиками и бескомпромиссным комфортом. Но самое главное — автомобиль представлен в нескольких комплектациях, каждая из которых рассчитана на определенные предпочтения и бюджет покупателя.
Рассмотрим их подробнее.
Содержание
Базовая комплектация — «Basic»
Самое доступное исполнение Changan CS85 Coupe предназначено для тех, кто ищет стильное и мощное авто, но при этом хочет ограничить расходы. «Basic» предлагает:
- 1,5-литровый двигатель мощностью 178 л.с.;
- 6-ступенчатую механическую коробку передач;
- 17-дюймовые стальные диски;
- Фронтальные подушки безопасности;
- Электронную систему стабилизации (ESC);
- Базовую мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном.
Эта версия идеально подойдет тем, кто предпочитает простую и практичную машину, лишённую излишней роскоши.
Средняя комплектация — «Deluxe»
Для тех, кто хочет больше комфорта и технологий, существует версия Deluxe. В неё входят:
- Турбированный 2,0-литровый двигатель мощностью 233 л.с.;
- Автоматическая коробка передач с 8 скоростями;
- 19-дюймовые легкосплавные диски;
- Дополнительные подушки безопасности;
- Камера заднего вида;
- Аудиосистема с 6 динамиками;
- Автоматический климат-контроль.
Версия Deluxe обеспечит вам прекрасную динамику и повышенный уровень комфорта.
Продвинутая комплектация — «Sport»
Те, кто мечтает о максимальной производительности и выразительном внешнем виде, найдут идеальное решение в исполнении Sport.
Оно включает:
- Мощнейший турбоагрегат объемом 2,0 литра (233 л.с.);
- Режимы работы двигателя и подвески («Спорт», «Эконом», «Нормальный»);
- Яркие красные суппорты тормозов;
- Кожаный салон с красной строчкой;
- Углепластиковую отделку панелей;
- Спортивные сиденья с боковой поддержкой;
- Матричные светодиоды головного света.
Sport дарит ощущение драйва и эмоционального заряда каждому водителю!
Максимальная комплектация — «Platinum»
Если вы ищете непревзойденный комфорт и богатство технических решений, обратите внимание на комплектацию Platinum. Эта версия включает:
- Самый мощный 2,0-литровый турбированный двигатель (233 л.с.);
- Кожаный салон с массой регулировок;
- Массивные 20-дюймовые легкосплавные диски;
- Панорамную крышу с люком;
- Теплый климат-контроль с задней заслонкой;
- Колонки Harman Kardon с 12-ю динамиками;
- Ключ с дистанционным управлением и памятью положений сидений.
Платиновая версия представляет собой автомобиль мечты, совмещающий высокую динамику, комфорт и премиальные решения.
Какую комплектацию выбрать?
Решайте, исходя из ваших предпочтений и бюджета:
- Хотите простоту и доступность? Выберите «Basic».
- Нужен комфорт и функциональность? Обратите внимание на «Deluxe».
- Мечтаете о страсти и динамике? Идеален «Sport».
- Желаете королевский комфорт и технические новинки? Тогда «Platinum» ждет именно вас!
Независимо от выбора, каждая версия Changan CS85 Coupe обеспечит комфорт и удовольствие от вождения, достойное автомобиля премиум-класса.