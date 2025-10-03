Changan CS85 Coupe: многообразие комплектаций для истинных ценителей стиля и комфорта
креатив как образ жизни

Changan CS85 Coupe: многообразие комплектаций для истинных ценителей стиля и комфорта

3 октября 2025

Changan CS85 Coupe — один из самых стильных и эффектных автомобилей в линейке китайской компании Changan Automobile. Модель предлагается у любого дилера Чанган и выделяется своей элегантностью, отменными техническими характеристиками и бескомпромиссным комфортом. Но самое главное — автомобиль представлен в нескольких комплектациях, каждая из которых рассчитана на определенные предпочтения и бюджет покупателя.

22q3rc2x

Рассмотрим их подробнее.

Базовая комплектация — «Basic»

Самое доступное исполнение Changan CS85 Coupe предназначено для тех, кто ищет стильное и мощное авто, но при этом хочет ограничить расходы. «Basic» предлагает:

  • 1,5-литровый двигатель мощностью 178 л.с.;
  • 6-ступенчатую механическую коробку передач;
  • 17-дюймовые стальные диски;
  • Фронтальные подушки безопасности;
  • Электронную систему стабилизации (ESC);
  • Базовую мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном.

Эта версия идеально подойдет тем, кто предпочитает простую и практичную машину, лишённую излишней роскоши.

Средняя комплектация — «Deluxe»

Для тех, кто хочет больше комфорта и технологий, существует версия Deluxe. В неё входят:

  • Турбированный 2,0-литровый двигатель мощностью 233 л.с.;
  • Автоматическая коробка передач с 8 скоростями;
  • 19-дюймовые легкосплавные диски;
  • Дополнительные подушки безопасности;
  • Камера заднего вида;
  • Аудиосистема с 6 динамиками;
  • Автоматический климат-контроль.

Версия Deluxe обеспечит вам прекрасную динамику и повышенный уровень комфорта.

Продвинутая комплектация — «Sport»

Те, кто мечтает о максимальной производительности и выразительном внешнем виде, найдут идеальное решение в исполнении Sport.

Оно включает:

  • Мощнейший турбоагрегат объемом 2,0 литра (233 л.с.);
  • Режимы работы двигателя и подвески («Спорт», «Эконом», «Нормальный»);
  • Яркие красные суппорты тормозов;
  • Кожаный салон с красной строчкой;
  • Углепластиковую отделку панелей;
  • Спортивные сиденья с боковой поддержкой;
  • Матричные светодиоды головного света.

Sport дарит ощущение драйва и эмоционального заряда каждому водителю!

Максимальная комплектация — «Platinum»

Если вы ищете непревзойденный комфорт и богатство технических решений, обратите внимание на комплектацию Platinum. Эта версия включает:

  • Самый мощный 2,0-литровый турбированный двигатель (233 л.с.);
  • Кожаный салон с массой регулировок;
  • Массивные 20-дюймовые легкосплавные диски;
  • Панорамную крышу с люком;
  • Теплый климат-контроль с задней заслонкой;
  • Колонки Harman Kardon с 12-ю динамиками;
  • Ключ с дистанционным управлением и памятью положений сидений.

Платиновая версия представляет собой автомобиль мечты, совмещающий высокую динамику, комфорт и премиальные решения.

Какую комплектацию выбрать?

Решайте, исходя из ваших предпочтений и бюджета:

  • Хотите простоту и доступность? Выберите «Basic».
  • Нужен комфорт и функциональность? Обратите внимание на «Deluxe».
  • Мечтаете о страсти и динамике? Идеален «Sport».
  • Желаете королевский комфорт и технические новинки? Тогда «Platinum» ждет именно вас!

Независимо от выбора, каждая версия Changan CS85 Coupe обеспечит комфорт и удовольствие от вождения, достойное автомобиля премиум-класса.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...
  • Алексей: Очень полезная статья, особенно для тех, кто делает первые шаги в гель-маникюре. Хотелось бы добавить, что...
  • Иван: Вот ссылка на компанию AMLogisticcargo.spb.ru доставка грузов из Китая
  • Яйцын: Фиигняяяяя

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика