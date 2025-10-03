Changan CS85 Coupe: многообразие комплектаций для истинных ценителей стиля и комфорта

Changan CS85 Coupe — один из самых стильных и эффектных автомобилей в линейке китайской компании Changan Automobile. Модель предлагается у любого дилера Чанган и выделяется своей элегантностью, отменными техническими характеристиками и бескомпромиссным комфортом. Но самое главное — автомобиль представлен в нескольких комплектациях, каждая из которых рассчитана на определенные предпочтения и бюджет покупателя.

Рассмотрим их подробнее.

Базовая комплектация — «Basic»

Самое доступное исполнение Changan CS85 Coupe предназначено для тех, кто ищет стильное и мощное авто, но при этом хочет ограничить расходы. «Basic» предлагает:

1,5-литровый двигатель мощностью 178 л.с.;

6-ступенчатую механическую коробку передач;

17-дюймовые стальные диски;

Фронтальные подушки безопасности;

Электронную систему стабилизации (ESC);

Базовую мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном.

Эта версия идеально подойдет тем, кто предпочитает простую и практичную машину, лишённую излишней роскоши.

Средняя комплектация — «Deluxe»

Для тех, кто хочет больше комфорта и технологий, существует версия Deluxe. В неё входят:

Турбированный 2,0-литровый двигатель мощностью 233 л.с.;

Автоматическая коробка передач с 8 скоростями;

19-дюймовые легкосплавные диски;

Дополнительные подушки безопасности;

Камера заднего вида;

Аудиосистема с 6 динамиками;

Автоматический климат-контроль.

Версия Deluxe обеспечит вам прекрасную динамику и повышенный уровень комфорта.

Продвинутая комплектация — «Sport»

Те, кто мечтает о максимальной производительности и выразительном внешнем виде, найдут идеальное решение в исполнении Sport.

Оно включает:

Мощнейший турбоагрегат объемом 2,0 литра (233 л.с.);

Режимы работы двигателя и подвески («Спорт», «Эконом», «Нормальный»);

Яркие красные суппорты тормозов;

Кожаный салон с красной строчкой;

Углепластиковую отделку панелей;

Спортивные сиденья с боковой поддержкой;

Матричные светодиоды головного света.

Sport дарит ощущение драйва и эмоционального заряда каждому водителю!

Максимальная комплектация — «Platinum»

Если вы ищете непревзойденный комфорт и богатство технических решений, обратите внимание на комплектацию Platinum. Эта версия включает:

Самый мощный 2,0-литровый турбированный двигатель (233 л.с.);

Кожаный салон с массой регулировок;

Массивные 20-дюймовые легкосплавные диски;

Панорамную крышу с люком;

Теплый климат-контроль с задней заслонкой;

Колонки Harman Kardon с 12-ю динамиками;

Ключ с дистанционным управлением и памятью положений сидений.

Платиновая версия представляет собой автомобиль мечты, совмещающий высокую динамику, комфорт и премиальные решения.

Какую комплектацию выбрать?

Решайте, исходя из ваших предпочтений и бюджета:

Хотите простоту и доступность? Выберите «Basic».

Нужен комфорт и функциональность? Обратите внимание на «Deluxe».

Мечтаете о страсти и динамике? Идеален «Sport».

Желаете королевский комфорт и технические новинки? Тогда «Platinum» ждет именно вас!

Независимо от выбора, каждая версия Changan CS85 Coupe обеспечит комфорт и удовольствие от вождения, достойное автомобиля премиум-класса.