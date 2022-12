Брокер Financial aims отзывы клиентов

Financial Aims LTD — брокер, который за непродолжительный срок смог достичь уникальных результатов. Но перед тем как выбрать эту компанию для сотрудничества, стоит ознакомиться с несколькими значимыми фактами. О брокере Financial aims отзывы можно изучить на сайте kazlenta.kz.

Мифы и реальность

Хотя брокерская компания отмечает, что работает около 20 лет в данной сфере, посредством проверки доменной истории удалось выяснить, что регистрация прошла всего год назад. Но это могло произойти по причине того, что компания постоянно пополняет клиентскую базу, выходит не только на европейский, но и на русскоязычный рынок.

Именно поэтому и был произведен замен домена.

Численность каналов, которые могут быть использованы для связи с технической поддержкой, ограничена. В большинстве случаев пользователи могут воспользоваться телефонным номером либо же адресом электронной почты.

Из откликов следует, что саппорт дает своевременные ответы.

Является ли деятельность компании законной

Брокер Financial Aims LTD прилагает все усилия, чтобы клиенты не искали другого. Именно поэтому компанией было потрачено время на подготовку, а также последующее получение всех требуемых разрешений и официальных документов.

В этом можно лично убедиться, если посетить официальный веб-портал.

Если потратить немного времени, то можно выяснить, что данное юридическое лицо прошло регистрацию еще в 2002 году.

Несмотря на то, что у данной компании отсутствует инкорпорационный сертификат, процедуру лицензирования она прошла. При этом разрешительная документация предоставлялась непосредственно FCA. Важно понимать, что данный регулятор выделяется достаточно жесткими требованиями, предъявляемыми к определенным финансовым учреждениям.

При сотрудничестве с данным брокером можно получать доступ к довольно большому количеству различных активов.

Но, к сожалению, учебного счета в этом случае нет.

Специалисты из компании Financial Aims LTD предоставляют возможность выбора оптимального тарифа. Исходя из того, что именно выбрано, зависит и то, какой взнос может потребоваться.

В сети можно отыскать множество откликов, которые имеют отношение к брокеру Financial Aims LTD. Часть из них являются положительными, а также отрицательными.

Но при этом информации о том, что данный брокер — мошенник, отсутствует.