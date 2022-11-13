Бодибар для фитнеса — что это и для чего нужны
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Бодибар для фитнеса — что это и для чего нужны
13 ноября 2022

Фитнес-палка или бодибар является одним из распространённых тренировочных снарядов, который, несмотря на лаконичность собственной конструкции, предоставляет достаточно разнообразные возможности для тренировочного процесса.

Попробуем немного подробнее разобраться с этим снарядом для фитнеса.

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Конструкция бодибара

Конструкция этого изделия элементарна и представляет металлическую палку, которая имеет длину порядка метра.

Как правило, длина не превышает 1 м 20 см. Модель снаряда выбирается для себя, исходя из параметров тела.

Диапазон веса

Не только длина, но и вес также здесь может варьироваться, причём, в более разнообразном диапазоне.

К примеру, существуют бодибары для фитнеса с минимальным весом от 1 до 3 кг, а наиболее тяжёлыми вариантами являются изделия в диапазоне от 9 до 12 кг. Причём, если взять весь указанный диапазон (1-12 кг), то возможно без труда отыскать модель нужного вам значения, выбирая тот или иной вариант с шагом в один, а то и в полкилограмма.

Наружная поверхность, как правило, отделана каучуком, для того чтобы бодибар было удобнее держать.

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Как тренироваться

Учитывая тип конструкции, возможно предположить, что бодибары применяются в качестве альтернативы грифа для штанги, либо в качестве подготовительного снаряда перед тренировками с железом.

Действительно, если речь идёт о довольно низком уровне подготовки, то фитнес-палка может стать великолепным вариантом, чтобы выполнять различные базовые упражнения с доступным весом и подготавливать к более серьёзным тренировкам собственные мышцы.

Тем не менее, изначально бодибар является всё-таки предметом для фитнеса, то есть чаще всего применяется в функциональных и подобных тренировках. При этом могут использоваться комбинации с другими снарядами для фитнеса:

  • Степ-платформа;
  • Эспандеры;
  • Мячи и босу.

Приемлемый вес бодибаров позволяет выполнять довольно много движений в интенсивном темпе.

Таким образом, по большей части, речь идёт об аэробных тренировках и развитии таких качеств, как выносливость и функциональность тела. Тем не менее, силовые показатели здесь также некоторым образом развиваются.

Бодибар – альтернатива залу

Если говорить об актуальности приобретения такого снаряда, к примеру, для домашних тренировок, то без преувеличения, бодибары действительно могут быть весьма неплохой альтернативой всего тренажёрного зала.

Ведь с этим снарядом существует огромное разнообразие упражнений и, самое главное, в открытом доступе опубликованы различные апробированные методики тренировки, которыми вы можете пользоваться. Безусловно, аналог такого снаряда вполне возможно изготовить и самостоятельно, но, учитывая вполне доступную стоимость и великолепные качества современных фабричных бодибаров, целесообразнее предпочитать покупной вариант.

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