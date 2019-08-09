С течением времени фирма 1С всё ближе становится к международному рынку. Каждое обновление повышает универсальность ПО, делая её всё более полезной для разных направлений бухгалтерии.

Создатели приложения собираются составить серьёзную конкуренцию с передовыми ERP-системами, внедряя в свою платформу всё больше дополнительных функций, а также дорабатывая уже имеющийся функционал. На данный момент известно, что 1С уже обновилась до 8-й версии.

Большая часть нововведений была направлена на внедрение важных для клиентов элементов при условии, что они используют клиент-серверное взаимодействие. Обновления 1 С Бухгалтерия и дальнейшую поддержку предлагает компания "Авиант".

Какие главные задачи решает1С Бухгалтерия 8?

Создавая новую версию популярной бухгалтерской программы, разработчики в первую очередь старались сделать так, чтобы обновлённая релизная версия в полной мере соответствовала текущим требования по:

надёжности работы ПО;

наличию гибкой тонкой настройки ПО под конкретного пользователя;

распределению нагрузок.

В качестве основы для новых наработок послужила предыдущая версия программы. Большая часть изменений в обновлённой разработке припадает на серверную часть. Была осуществлена работа над серверным кластером, его особенностями в архитектуре.

Помимо изменений изготовители ПО также направили свою деятельность на совместимость обновлённой платформы с её предыдущими вариациями.

Таким образом, если ранее компания-клиент использовала 1С версии 8.3.5, то и эксплуатация новой разработки не должна вызвать осложнений. Если же использовались другие версии ПО, то в таком случае для начала следует проанализировать совместимость версий.

Главные особенности

Нововведения включают в себя 2 основные составляющие: корректировка структуры и увеличение функционала, улучшение вариаций управления серверами 1С.

Так, стоит выделить такие особенности новой версии:

1. Обновлённая кластерная архитектура. Теперь каждый процесс – это автономная единица, имеющая свои задачи и ограничения. Как известно, раньше админам постоянно приходилось наблюдать за тем, как функционируют все процессы. Теперь же работает модульный принцип, который значительно удобней:

1.1. обновлённый кластер является высокоэффективным;

1.2. настройки серверов и трафик занимают как можно меньше ресурсов;

1.3. платформа быстрей инсталлируется;

2. Имеется свой сервер, через который можно подключаться к удалённым ИБ, используя возможности Всемирной паутины. В предыдущих версиях приходилось каждого клиента подключать отдельно, показывать конфигурацию, работать с другими серверами, которые требуют их инсталлировать и настроить.

Данные изменения считаются главными в обновлённой версии ПО 1С.