Як здійснюється поставка електроенергії на підприємства
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Як здійснюється поставка електроенергії на підприємства

6 августа 2021

Будь-яке сучасне підприємство потребує електриці. Навіть якщо раптом воно нічого не виробляє, що вкрай малоймовірно, буде потрібно як мінімум освітлення і електроенергія для забезпечення роботи комп'ютерів, оргтехніки і т.д. У цьому випадку компанія може просто орендувати офіс і платити за комунальні послуги.

Але, якщо мова йде про виробничому об'єкті, потужності якого розташовані в окремій будівлі, підключатися до стандартних лініях електромереж не можна. Йому необхідно укласти договір про окрему постачання електроенергії. Дізнатися тарифи на електроенергію для підприємств можна на сайті компанії Megatrading https://megatrading.com.ua/poslugy/posluga-1/.

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Як здійснюється поставка електроенергії на підприємство

Для початку потрібно розглянути всі ключові ланки в ланцюзі постачань, щоб зрозуміти, як все це працює.

Проводиться електроенергії на електростанції, яка може перебувати від підприємства на великих відстанях. Передача електроенергії здійснюється за допомогою електромереж.

Чим далі підприємство знаходиться від електростанції, тим потужніше мережі. На території підприємства встановлено трансформатори. Вони можуть бути як знижувальними, так і підвищують.

З ким підприємство укладає договір про постачання електроенергії

З урахуванням специфіки поставок, багатьох може зацікавити, з ким же саме укладається договір: з виробником або постачальником електроенергії.

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Підприємство, як замовник споживає електроенергію, укладає договір з гарантує постачальником. Знову ж таки, якщо врахувати специфіку, так як мова йде про виробництво на об'єкті, поставка електроенергії повинна бути безперебійна і максимально безпечна. Тому в переважній більшості випадків гарантує постачальник подає електроенергію від 2-х незалежних джерел.

У разі виникнення аварії на одному з них, або якихось інших форс-мажорних ситуаціях, оперативно буде підключений другий джерело електроенергії.

Самі підприємства також діляться на три категорії в залежності від того, наскільки важливо генеральному постачальнику забезпечити їх електроенергією.

Мова йде не тільки про приватні виробничих підприємствах. Це можуть бути муніципальні, державні об'єкти і не тільки. Наприклад, мова може йти про лікарню, яка ні в якому разі не повинна бути знеструмлена, незалежно від обставин, що склалися і так далі.

Що стосується комерційних підприємств, в їх випадку теж не можна допускати тривалого відключення електроенергії, так як це здатне викликати простій виробництва, серйозними збитками.



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