Виды сыротерок для общепита и советы по выбору

Очень сложно представить современные трапезы без такого продукта, как сыр. Ведь применяется он практически повсюду и может выступать как составной частью блюда, так и самостоятельным продуктом. С ним готовятся салаты и деликатесы, запеканки и пицца, прочие подобные блюда.

Но чтобы все вкусовые качества продукта были раскрыты и на тарелке при подаче он выглядел презентабельно, стоит его красиво подавать. А это говорит о том, что для нарезки лучше всего применить специально предназначенное оборудование, которое имеет наименование сыротерка.

Благодаря такому приспособлению качество и скорость работы на кухне будут значительно выше. Ведь при натирании и нарезке сыра в месте общепита уйдёт значительно меньше времени. По выгодной цене сыротерка для пиццерии может быть выбрана на сайте компании techsnab.com.ua.

Разновидности и выбор

Все сыротерки для мест общественного питания могут быть разделены на несколько типов.

К ним относят оборудование, предназначенное для твёрдых сортов сыра и для мягких. При помощи такого прибора сыр будет натираться очень тонко.

Но стоит знать о том, что для сортов мягкого типа конструкция оборудования особенная. Ведь если использовать для порезки мягкого сыра устройство, которое предназначено для твёрдого сорта, то основной рабочий орган попросту забьётся частичками сырной массы.

Сыротерки помогут сделать из большого куска сыра стружку или же кубики, лапшу или же мелкие частички. При этом натирание должно производиться при температурном показателе продукта в пределах 0 – 4 градусов выше нуля.

Современные модели способны за час обрабатывать до 200 килограммов продукта. В конструкцию изделия входят такие элементы, как чаша для нарезки и загрузочная воронка, разделочные дисковые тёрки и электрический привод.

Двигатель защищён специальным кожухом. Весь корпус создан из стали нержавеющего типа высокого качества. Рабочий орган создан из анодированного алюминия. Работу стоит начинать с нажатия на пусковую кнопку.

К зубчатому валу сыр поступает при помощи ручки-пресса. К режущему механизму её необходимо максимально плотно прижимать. При выборе стоит учитывать тип нарезаемого продукта, предполагаемые объёмы работы и качество устройства.

Не нужно забывать и о преимуществах использования, среди которых отмечают высокую надёжность и экономию средств, высокую скорость работы и продолжительность эксплуатации устройства.