Виды стальной и пластиковой ленты и сфера их применения

Лента — неотъемлемый элемент упаковки, без которого не обойтись при транспортировке и хранении грузов. Её функция — надёжно зафиксировать товар, уберечь от смещения, избежать повреждений. От типа ленты зависит итоговая крепость упаковки.

Разбираем, что подходит в конкретных условиях

Стальная лента выдерживает высокие нагрузки, особенно при работе с тяжёлыми материалами.

Её используют для крепления труб, металлоконструкций, бетонных блоков, кирпича и пиломатериалов. В строительстве она фиксирует арматуру, в металлургии — удерживает рулоны стали и алюминия.

Существует несколько разновидностей: холоднокатаная, оцинкованная и нержавеющая.

Оцинковка защищает от ржавчины, нержавеющая выдерживает длительные условия эксплуатации на открытом воздухе.

Главное преимущество — способность держать острые и массивные предметы без потери формы.

Пластиковая лента делится на полипропиленовую (ПП) и полиэстеровую (ПЭТ).

ПП — лёгкая и дешёвая, подходит для закрепления коробок и паллет.

ПЭТ более прочная и эластичная, выдерживает средние нагрузки, часто применяется в логистике для фиксации товаров на поддонах.

Материал не травмирует персонал, не царапает поверхность товара, не теряет свойств при контакте с влагой.

Его активно используют в пищевой промышленности, торговле и складской логистике. Быстрое натяжение и простота применения сделали пластиковую ленту популярным решением даже в бытовых условиях.

Что лучше выбрать

Сравнивая материалы: сталь обеспечивает максимальную устойчивость к механическим повреждениям, но требует аккуратности при монтаже — может порезать или покоррозировать без защиты.

Пластик легче, безопаснее в обращении и дешевле. Однако не рассчитан на грузы сверхтяжелого класса.

Выбор зависит от задач: сталь — для строительства и промышленности с высокими требованиями к надежности.

Пластик — для массовой упаковки на складах и в магазинах.

В строительстве стальная лента фиксирует арматуру и крупногабаритные блоки.

В металлургии — держит рулоны металла без проскальзывания.

На складах пластик быстро закрепляет паллеты с коробками. В торговле он используется для упаковки бытовой техники или продуктов питания.

В пищевой промышленности пластиковую ленту выбирают из-за гигиеничности и невосприимчивости к сырости.

Итог: сталь нужна там, где важна жёсткость фиксации при серьезной нагрузке.

Пластик эффективен при работе с обычными грузами — быстро действует, не требует сложного оборудования и безопасен для людей.

Правильный выбор материала снижает риск поломки товара на маршруте, облегчает процессы подготовки к отгрузке и делает работу склада эффективнее.