Виды лазерно-гравировальных станков и для чего применяются
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Виды лазерно-гравировальных станков и для чего применяются

8 апреля 2021

При производстве рекламной продукции лазерно-гравировальные станки нашли широкое распространение. Благодаря им можно упростить технологию в несколько раз. В настоящее время присутствует несколько разновидностей этого оборудования.

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К ним относят:

  • Мини станки, как правило, используют для того, чтобы наносить подписи и изображения незначительного размера.
  • Лазерные гравёры незначительного размера, предназначенные для производства табличек и печатей. Оптическая головка имеет мощность в пределах 10 – 50 Вт.
  • У средних станков мощность находится в пределах 50 – 170 Вт. Благодаря им можно печатать вывески и иные изделия, предназначенные для использования на улице.
  • Большие гравёры применяют очень редко, так как их принято считать режущим инструментом. Они не точные и очень медленно действуют.

Стоит отметить, что лазерные станки могут также отличаться и по материалу нанесения информации. В зависимости от этого параметра различают изделия по камню или же по металлу, станки с ЧПУ или же по древесине.

Особенности и применение

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При помощи лазерно-гравировальных станков можно производить большое количество операций, главными из которых являются маркировка и моделирование, резку элементов по линиям и раскрой, а также действия с большим количеством материалов. Именно из-за подобных особенностей они являются универсальными.

У них обширные возможности, что делает производство гораздо проще и быстрее. Стоит заметить, что в лазерно-гравировальном оборудовании между собой соединены автоматизация и оптика, программное обеспечение и лазерная технология.

У устройств присутствует большое количество положительных качеств, главными из которых являются современный пульт управления и простота использования интерфейса, высокие показатели технологической мощности и хорошо организованный процесс, правильно организованное и составленное программное обеспечение и лёгкие настройки станков, а также малое количество отходов и простота управления.

Эти станки отлично подходят для организаций, которые к качеству и надёжности своей продукции предъявляют повышенные требования. Также стоит отметить, что у таких станков полностью закрывается корпус, что обеспечивает дополнительную защиту от травматизации. Можно применять любой тип материала для обработки, качество от этого никак не изменится.



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