Виды лазерно-гравировальных станков и для чего применяются

При производстве рекламной продукции лазерно-гравировальные станки нашли широкое распространение. Благодаря им можно упростить технологию в несколько раз. В настоящее время присутствует несколько разновидностей этого оборудования.

К ним относят:

Мини станки, как правило, используют для того, чтобы наносить подписи и изображения незначительного размера.

Лазерные гравёры незначительного размера, предназначенные для производства табличек и печатей. Оптическая головка имеет мощность в пределах 10 – 50 Вт.

У средних станков мощность находится в пределах 50 – 170 Вт. Благодаря им можно печатать вывески и иные изделия, предназначенные для использования на улице.

Большие гравёры применяют очень редко, так как их принято считать режущим инструментом. Они не точные и очень медленно действуют.

Стоит отметить, что лазерные станки могут также отличаться и по материалу нанесения информации. В зависимости от этого параметра различают изделия по камню или же по металлу, станки с ЧПУ или же по древесине.

Особенности и применение

При помощи лазерно-гравировальных станков можно производить большое количество операций, главными из которых являются маркировка и моделирование, резку элементов по линиям и раскрой, а также действия с большим количеством материалов. Именно из-за подобных особенностей они являются универсальными.

У них обширные возможности, что делает производство гораздо проще и быстрее. Стоит заметить, что в лазерно-гравировальном оборудовании между собой соединены автоматизация и оптика, программное обеспечение и лазерная технология.

У устройств присутствует большое количество положительных качеств, главными из которых являются современный пульт управления и простота использования интерфейса, высокие показатели технологической мощности и хорошо организованный процесс, правильно организованное и составленное программное обеспечение и лёгкие настройки станков, а также малое количество отходов и простота управления.

Эти станки отлично подходят для организаций, которые к качеству и надёжности своей продукции предъявляют повышенные требования. Также стоит отметить, что у таких станков полностью закрывается корпус, что обеспечивает дополнительную защиту от травматизации. Можно применять любой тип материала для обработки, качество от этого никак не изменится.