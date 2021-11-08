Виды корейской косметики для снятия макияжа и как ей пользоваться

Уже ни у кого нет сомнений в том, что корейская косметика качественная, безопасная и эффективная. Самые популярные средства из Кореи уходовые. Многие в курсе того, что производители не выпускают какое-то одно универсальное чудо-средство, которое решало бы все проблемы.

Но, такого не бывает. Уход по-корейски многоэтапный. Для каждой задачи предусмотрены специально предназначенные для этого средства. Это касается и такой процедуры, как снятие макияжа.

Проблема только в том, что человек, который только открывает для себя корейскую косметику, или плохо разбирается в целом в таких средствах, не знает, что именно среди такого многообразия брендов и названий выбрать. В широком ассортименте корейские очищающие средства для лица представлены в интернет-магазине ohbeautybar.ru.

Какие средства использовать для снятия макияжа

Корейская методика ухода для снятия макияжа подразумевает использование следующих видов средств:

Щербеты и бальзамы. Использовать их можно, в том числе для проблемной и чувствительной кожи. Шербет наносится на сухую кожу. Нужно делать это аккуратно массажными движениями. Макияж в процессе этого растворяется. Затем все смывается при помощи теплой воды. Консистенция бальзамов тоже достаточно мягкая. Их удобно брать с собой куда-то в дорогу, поездки, так как не нужно использовать воду для того, чтобы смыть.

Гидрофильное масло. Масло наносится на сухую кожу. Нужно немного помассировать, добавить воды, чтобы все превратилось в эмульсию. Затем все смывается водой.

Мицеллярная вода. Данное средство более знакомое, потому что его выпускают многие европейские, американские производители и не только. Есть такое средство и у корейских брендов, потому что оно действительно очень удобное и эффективное. Это мягкое средство, одновременно питающее и увляжняющее кожу, неплохо снимающее макияж. Одно из преимуществ – экономный расход. Достаточно намочить ватный диск и мягко без трения убрать косметику. Если не удалось все сделать с первого раза тщательно, можно взять новый ватный диск и повторить. Все равно это делается быстро и расход минимальный.

Можно для начала найти пробники и посмотреть разные варианты, чтобы определиться с тем, что больше всего подходит.

Где купить качественную корейскую косметику для снятия макияжа

Не только в столице, но и многих других крупных и небольших городах есть магазины, где продают только корейскую косметику.

Если рядом такого магазина нет, либо ассортимент, представленный на полках не устраивает, всегда можно сделать заказ по Интернету. Главное, независимо от того, в обычном магазине приобретается косметика или онлайн, нужно быть уверенным в надежности продавца.

Это гарантирует, что товар качественный, оригинальный, безопасный. Увы, ввиду высокого спроса и ажиотажа, корейскую косметику в последнее время стали активно подделывать.

Следует исключить риски покупки подделки, сведя их к нулю. Поэтому и нужно потратить чуть больше времени на изучение репутации продавца. Лучше, чтобы это были не частные лица, какие-то шоу-румы в социальных сетях, а полноценные магазины, работающие официально.