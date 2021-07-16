Популярные виды юридических услуг для бизнеса

В нашей стране, как и во всём мире, чаще всего за юридическими услугами обращаются представители бизнеса. Здесь нет ничего удивительного, если учесть что в этой сфере часто возникают те или иные спорные ситуации, либо какие-то проблемы, связанные с регистрацией предприятия, его ликвидацией, реорганизацией, регистрацией товарного знака и не только. У крупных компаний в штате обычно есть свой юрист.

Хотя в последнее время даже те организации, которые могут позволить себе штатного специалиста, часто предпочитают пользоваться услугами аутсорсинговых компаний, таких как https://центрконсалт.рф, так как это удобнее и выгоднее по ряду причин.

Виды юридических услуг для бизнеса

Их огромное количество. Наиболее востребованными являются следующие виды юридических услуг:

Регистрация ООО

Ликвидация ООО

Оформление банкротства предприятия

Регистрация ИП

Реорганизация ООО

Комплексное юридическое обслуживание

Выписка из ЕГРЮЛ

Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Смена директора

Закрытие ИП

Ликвидация ООО с долгами

Закрытие бизнеса и многое другое.

Список можно очень долго продолжать.

Стоимость юридических услуг будет разная и зависит от того, что именно нужно сделать, насколько это сложно, сколько времени займёт. Для начала клиенту может просто пройти консультацию, чтобы узнать, как всё это делается, сколько времени потребуется и какова стоимость услуги.

Где найти качественные юридические услуги для бизнеса

С одной стороны это не сложно, потому что есть большое количество специализированных компаний, которые такие услуги предлагают.

Однако нет гарантий, что везде сидят действительно опытные и компетентные юристы, которые точно помогут решить проблему клиента с минимальными временными и финансовыми потерями для последнего. Тут всё зависит от того, какая цель преследуется заказчиком.

Например, если это просто регистрация ИП или ООО, ничего сложного в этом процессе нет. С данной задачей справится любой юрист. И клиент смотрит на то, сколько это будет стоить, сколько рабочих дней займёт. То есть он просто сравнивает условия. Если же это какая-то серьезная проблема, где нужно будет представлять клиента в суде, необходимо нанимать грамотного юриста с большим опытом и хорошими отзывами.

Это может быть как частный специалист, так и представитель юридической компании. В таких случаях рекомендуется пользоваться услугами юридических компаний, потому что это и выгоднее, и надежнее, так как у хороших частных специалистов график обычно сильно загружен и расписан на несколько месяцев вперед.