Пакеты с логотипом – эффективная реклама бренда

Продвижение бренда и повышение его узнаваемости среди клиентов и потенциально заинтересованной целевой аудитории (ЦА) – главная задача каждой компании, которая рассчитывает на доминирующее место в своей нише.

Как ни странно, бумажные пакеты с логотипом дают максимальный эффект от рекламы бренда при минимальных затратах. И это не голословное заявление, такой вывод сделали маркетологи из американской маркетингово-образовательной организации Ad Specialty Institute после соответствующих исследований.

В то время как реклама в социальных сетях, поисковых системах и видеохостингах сегодня достаточно дорогостоящая и непредсказуемая, обычный бумажный пакет с логотипом компании неуклонно повышает узнаваемость бренда. Изготовление пакетов с логотипами, особенно большим тиражом, обходится дешевле, чем другие рекламные каналы, да и работает предсказуемо, хоть и неочевидно в краткосрочной перспективе.

Далее расскажем, в чем преимущества печати брендированных пакетов, и о выгодах скрытой рекламы для бизнеса.

Преимущества пакетов с логотипами

Почему пакеты с логотипами до сих пор актуальны:

Первое и бесспорное преимущество брендированных пакетов – низкая цена по сравнению с другими рекламными инструментами. Второе – эффективность. Согласно тем же исследованиям Ad Specialty Institute, рекламная продукция в виде бумажных пакетов используется потребителями в среднем около 7 месяцев. Получается, что каждый человек с пакетом превращается в активную рекламную площадку для бренда как минимум на полгода. Третье преимущество – заказать пакеты с логотипом можно практически в любом городе в первой же типографии. Также с помощью брендированных пакетов можно регулировать продвижение в отдельных городах, областях и регионах, что позволяет анализировать охват и эффективность используемых рекламных инструментов. И последнее – практически безграничные возможности для дизайна. При условии разработки правильного эскиза, учитывающего производимую продукцию, посыл, интересы ЦА, тренды, можно добиться высокой эффективности рекламы бренда. Останется лишь заказать изготовление пакетов с логотипами в типографии и распространить среди клиентов или покупателей.

Стоит уточнить, что использование брендированных пакетов нельзя рассматривать в качестве единственного рекламного инструмента. Напротив, этот вид рекламы отлично сочетается как с другой брендированной продукцией, так и с классическим онланй-маркетингом.

Выгоды скрытой рекламы для бизнеса

Как уже упоминалось, печать пакетов с логотипом поможет качественно расширить охват целевой аудитории, если нужно, в отдельно взятых районах, городах и областях.

Брендированный пакет относится к скрытому виду рекламы, когда человек не осознает, что, по сути, является распространителем интересов компании.

Речь об очевидном (для компании), но скрытом (для покупателя) продвижении. Брендированные пакеты с логотипом обычно выглядят стильно и дорого.

Поэтому покупатели или клиенты с удовольствием используют их в повседневной жизни. В этом и суть.

Компания, рассчитывая повысить узнаваемость бренда, заказывает красивые и стильные пакеты с логотипом, бесплатно раздает их клиентам и покупателям, а они самостоятельно и с удовольствием выполняют функцию рекламного агента, если так можно выразиться.

И главное – в этих взаимоотношениях все получают свои выгоды: компания – повышение узнаваемости бренда, а покупатели стильные пакеты с оригинальным дизайном.