Особенности обучения в частной альтернативной школе Планета Детей в г. Истра

Сегодня для родителей очень важно, чтобы их ребенок получил соответствующее воспитание, требуемые знания. И реализовать это можно, если отдать ребенка в частную школу, которая имеет название Планета Детей, подробности о которой можно узнать на сайте https://www.detey-planeta.ru/covcheg-xxi/.

Отличительные особенности

Преподаватели, которые работают в школе Планета Детей, прилагают все усилия, чтобы создать наиболее комфортные условия для детей. При помощи специальных программ и подходов можно повысить самооценку ребенка, сделать его более самостоятельным.

Для реализации поставленной задачи профессиональные преподаватели подготавливают уникальные методики, проверенные технологии.

Еще один важный аспект – правильная подача учебного материала в школе Планета Детей.

Среди дополнительных особенностей следует отметить несколько.

В школе

Планета Детей классы относительно небольшие. В большинстве случаев в группу входит 10-12 человек. Поэтому преподаватели могут уделить должное внимание каждому малышу.

Еще одно отличие – это отсутствие домашних заданий. Как только все уроки закончатся, куратор, который контролируют отдельный класс, уделяют некоторое внимание самостоятельной подготовки. При таком подходе ребенок самостоятельно ищет материал, правильно все подготавливает и решает соответствующие задачи.

Что доступно

Отдавая предпочтение школе Планета Детей, можно рассчитывать на получение нескольких весомых услуг.

Подготовка к школе. На этом этапе ребенка подготавливают к школе. Для этого применяются уникальные методики и эффективные технологии. Дополнительно задействуются уникальные подходы.

Еще одно направление – это альтернативная школа. Ее можно посещать дополнительно, чтобы лучше подготовиться.

Отдельно организовывается и соответствующий летний лагерь, который идеально подойдет для школьников. Это важно для тех родителей, которые не могут в летний период присматривать за своими малышами.

Если на этапе подбора достойного варианта возникают вопросы, то всегда можно получить дополнительную консультацию.

Чтобы ее получить, можно воспользоваться телефоном:

+7 915 304-50-85.

+7 925 353-47-87.

Есть и еще один вариант – это написание соответствующего электронного письма.

Для этого можно воспользоваться следующим адресом info@detey-planeta.ru. Письмо стоит отправлять в любое удобное время.