Меры предосторожности при работе с СДЯВ и какие противогазы используются

К сильно действующим ядовитым веществам (СДЯВ) относят ряд химических соединений, имеющих высокую токсичность. В чрезвычайных ситуациях, в случаях аварий на химических предприятиях и хранилищах их выбросы приведут к массовому отравлению населения и животных, заражению природных пространств и ресурсов.

В новой терминологии такие соединения называются аварийными химически опасными веществами (АХОВ).

Охрана труда

На работу с СДЯВ запрещен допуск подростков моложе 18 лет, кормящих и беременных женщин.

Тем, кто постоянно работает с такими веществами, необходимо прохождение медицинского осмотра раз в полгода. Допускаются к работам сотрудники, прошедшие вводный и шестисменный инструктаж по ТБ на рабочих местах. Работать с СДЯВ необходимо только в специальной одежде и обуви.

Необходимые меры

Основными мероприятиями предостережения при обращении с СДЯВ являются:

Оповещать о том, что есть опасность химических заражений.

При распространении укрываться в убежища, защитные сооружения.

Использовать средства индивидуальной защиты кожи и дыхания – противогазы.

Соблюдать предписанные поведенческие режимы на участках, которые заражены.

Эвакуировать людей из зараженных мест.

Проводить санитарную обработку людей, дегазацию спецодежды. Обеззараживать сооружения, транспортные средства и технику, территории.

Если возникает аварийная угроза на химических объектах, по раньше подготовленным планам оповещается рабочий персонал на объекте, и население, проживающее рядом.

По сигналу граждане надевают защитные средства, противогазы, и эвакуируются в безопасные районы, которые будут названы в оповещениях. В укрытии нужно находиться до того момента, пока объявится распоряжение о возможности выхода.

Выходить из убежищ следует в средствах защиты, которые снимаются уже после выхода из территории.

Проходя по зараженному участку, не прикасаться к находящимся там предметам, В зонах заражения СДЯВ регулировать движение, пораженных людей эвакуировать в чистые районы, при необходимости направить в лечебные учреждения.

Продукты и вода из зоны заражения или дегазируются, или уничтожаются. В таких местах запрещается курение, прием пищи и воды.

Средства защиты

Перед тем, как купить противогаз, следует разобраться, какой именно тип вам нужен. В местах распространения действия СДЯВ нужно применять такие противогазы:

Фильтрующего типа. Они используются, когда неизвестно, какую концентрацию имеют пары ядовитых веществ. Фильтруют воздух предварительно при дыхании. При малом весе не мешают движениям.

Изолирующего типа. Применение таких противогазов требуется, когда проводятся аварийные работы, и когда существует высокая концентрация СДЯВ.

Промышленные противогазы. Закрывают полностью лицо, глаза, дыхание. Они имеют направленное действие, предупреждая отравление конкретными веществами. Такие устройства нельзя применять там, где недостаток кислорода – например, работая в резервуарах.

Шланговые противогазы. Их используют, чтобы работать в резервуарах от нефтепродуктов, когда ведутся сварные работы. ПШ1 используются при любых вредных газах разной концентрации, и если не хватает кислорода. В ПШ2 в маску нагнетается воздух электрическим или ручным приводом

Промышленные противогазы не применяются при неизвестных составах пара или газа вредного вещества, или при конкретных веществах – таких как этилен, метан, ацетилен.

Для защиты глаз используются специальные очки.

Кожа защищается одеждой из фильтрующих и изолирующих материалов. В фильтрующих материалах используются особые технические пропитки, которые адсорбируют или нейтрализуют пары СДЯВ.