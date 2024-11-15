Меры предосторожности при работе с СДЯВ и какие противогазы используются
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Меры предосторожности при работе с СДЯВ и какие противогазы используются

15 ноября 2024

К сильно действующим ядовитым веществам (СДЯВ) относят ряд химических соединений, имеющих высокую токсичность. В чрезвычайных ситуациях, в случаях аварий на химических предприятиях и хранилищах их выбросы приведут к массовому отравлению населения и животных, заражению природных пространств и ресурсов.

В новой терминологии такие соединения называются аварийными химически опасными веществами (АХОВ).

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Охрана труда

На работу с СДЯВ запрещен допуск подростков моложе 18 лет, кормящих и беременных женщин.

Тем, кто постоянно работает с такими веществами, необходимо прохождение медицинского осмотра раз в полгода. Допускаются к работам сотрудники, прошедшие вводный и шестисменный инструктаж по ТБ на рабочих местах. Работать с СДЯВ необходимо только в специальной одежде и обуви.

Необходимые меры

Основными мероприятиями предостережения при обращении с СДЯВ являются:

  • Оповещать о том, что есть опасность химических заражений.
  • При распространении укрываться в убежища, защитные сооружения.
  • Использовать средства индивидуальной защиты кожи и дыхания – противогазы.
  • Соблюдать предписанные поведенческие режимы на участках, которые заражены.
  • Эвакуировать людей из зараженных мест.
  • Проводить санитарную обработку людей, дегазацию спецодежды. Обеззараживать сооружения, транспортные средства и технику, территории.

Если возникает аварийная угроза на химических объектах, по раньше подготовленным планам оповещается рабочий персонал на объекте, и население, проживающее рядом.

По сигналу граждане надевают защитные средства, противогазы, и эвакуируются в безопасные районы, которые будут названы в оповещениях. В укрытии нужно находиться до того момента, пока объявится распоряжение о возможности выхода.

Выходить из убежищ следует в средствах защиты, которые снимаются уже после выхода из территории.

Проходя по зараженному участку, не прикасаться к находящимся там предметам, В зонах заражения СДЯВ регулировать движение, пораженных людей эвакуировать в чистые районы, при необходимости направить в лечебные учреждения.

Продукты и вода из зоны заражения или дегазируются, или уничтожаются. В таких местах запрещается курение, прием пищи и воды.

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Средства защиты

Перед тем, как купить противогаз, следует разобраться, какой именно тип вам нужен. В местах распространения действия СДЯВ нужно применять такие противогазы:

  • Фильтрующего типа. Они используются, когда неизвестно, какую концентрацию имеют пары ядовитых веществ. Фильтруют воздух предварительно при дыхании. При малом весе не мешают движениям.
  • Изолирующего типа. Применение таких противогазов требуется, когда проводятся аварийные работы, и когда существует высокая концентрация СДЯВ.
  • Промышленные противогазы. Закрывают полностью лицо, глаза, дыхание. Они имеют направленное действие, предупреждая отравление конкретными веществами. Такие устройства нельзя применять там, где недостаток кислорода – например, работая в резервуарах.
  • Шланговые противогазы. Их используют, чтобы работать в резервуарах от нефтепродуктов, когда ведутся сварные работы. ПШ1 используются при любых вредных газах разной концентрации, и если не хватает кислорода. В ПШ2 в маску нагнетается воздух электрическим или ручным приводом

Промышленные противогазы не применяются при неизвестных составах пара или газа вредного вещества, или при конкретных веществах – таких как этилен, метан, ацетилен.

Для защиты глаз используются специальные очки.

Кожа защищается одеждой из фильтрующих и изолирующих материалов. В фильтрующих материалах используются особые технические пропитки, которые адсорбируют или нейтрализуют пары СДЯВ.



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