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Какого числа день граненого стакана и что это за праздник
14 августа 2020

Немногие знают о том, что классический гранёный советский стакан имеет свой день в календаре. День рождения этого предмета посуды отмечают 11 сентября. Считается, что именно в этот день был произведён первый гранёный стакан с гладким ободком. Существует легенда, сутью которой является авторство гранёного стакана Веры Мухиной. Скульптор создала монументальное произведение, которое стало символом для многих поколений – «Рабочий и колхозница».

Никаких документальных подтверждений, что именно Мухина создала конструктив гранёного стакана нет. Похожий стакан, но без гладкого ободка был известен ещё в царской России. На сайте https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-rossii/den-granenogo-stakana Вы сможете в подробностях ознакомиться с этим необычным праздником.

Чем так привлекателен гранёный стакан?

Чем так привлекателен гранёный стакан?

У данной посуды есть несколько ярких преимуществ:

  • уникальная прочность;
  • ценовая доступность;
  • мерные качества (точный объём);
  • прозрачность, которая не теряется со временем.

Высокий уровень прочности гранёному стакану обеспечивают не только грани, но и тот самый ободок. Благодаря нему даже при падении с высота кухонного стола гранёный стакан, скорее всего, останется целым.

Стекло используется закалённое. А это означает, что резкие температурные перепады ему не страшны. В стакан легко можно наливать кипяток.

С точки зрения цены стакан всегда был доступным. Никогда дефицита на гранёные стаканы не было. Завод в Гусь Хрустальном обеспечивал страну в полной мере.

Адаптивность к посудомоечным машинам

Адаптивность к посудомоечным машинам

В СССР посудомоечных машин в быту не было, зато они были в заведениях общественного питания. И здесь стакан с гранями и ободком также пришёлся очень кстати.

Прочность стекла обеспечивает отсутствие царапин. То есть, даже при активной эксплуатации и частом мытье стакан сохраняет свою изначальную прозрачность. Заматировать это стекло в бытовых условиях практически невозможно (даже при регулярном измерении объёма круп – неочищенной гречи и т.д.).

Гранёный стакан зарекомендовал себя как очень практичная посудная принадлежность, чем и обеспечил себе место в истории.

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В видео рассказывается история возникновения советского стакана:

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