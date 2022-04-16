Как выучить английский для бизнеса

Английский язык распространен в бизнес-сфере, и владением им часто становится обязательным условием для построения успешной карьеры. Но как изучить деловой английский для бизнеса в условиях постоянной нехватки времени?

С какого уровня можно начинать обучение

Необходимость в изучении делового английского чаще всего продиктована карьерными амбициями, стремлением вывести бизнес на международный уровень. Причем базовое знание английского может быть крайне посредственным.

Соответственно возникает вопрос: какая база необходима, чтобы начать изучение Bussines English?

Преподаватели считают, что приступать к изучению бизнес-курса можно независимо от имеющихся познаний в английском.

Сейчас существует возможность подобрать подходящие пособия, по которым процесс обучения начинается с уровня Elementary с постепенным наращиванием сложности.

Комплексный подход

Начинать обучение стоит с прохождения теста для беспристрастной оценки имеющихся знаний.

По результатам тестирования можно точно выявить пробелы в знаниях и продумать оптимальную стратегию обучения. Если обнаружены проблемы с грамматикой, зацикливаться на них не стоит.

И все же нужно выделять хотя бы 10 минут каждого занятия на проработку тем, вызывающих наибольшие затруднения. Очень важно уделить внимание аудированию.

Деловую речь нужно слушать как можно чаще. Для этого подойдут следующие способы:

Прослушивание деловых и финансовых новостей. Необязательно углубляться в вопросы, обсуждаемые в выпуске новостей. Достаточно чтобы они постоянно звучали дома или в машине. Тогда фразы, которые то и дело повторяются, обязательно останутся в памяти.

Чтобы изучение английского стало более интересным, можно просматривать англоязычные фильмы на тему бизнеса.

Не стоит оставлять без внимания телевизионные бизнес-шоу. Просматривать их весьма увлекательно, а понимание языка обязательно придет со временем.

Правила самостоятельного изучения

Чтобы самостоятельное изучение делового английского принесло желаемый результат, нужно уделить внимание следующим аспектам: