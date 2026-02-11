Как сделать перетяжку дивана своими руками

Перетяжка дивана собственными силами — способ вернуть комфорт и стиль без покупки новой мебели. Ниже пошагово разбирается, как выбрать материалы, разобрать каркас и натянуть свежую обивку.

Заказать перетяжку дивана в Москве вы можете по ссылке https://prof-obivka.com/category/uslugi/peretyazhka-divana/.

Подготовительный этап

Прежде чем снимать старый чехол, следует оценить состояние каркаса и подобрать материалы. Основание осматривают на трещины, пружины — на растяжение, а фанеру — на расслоение.

Если конструкция крепка, достаточно заменить набивку и обивку. Популярный наполнитель — пенополиуретан плотностью 30 кг/м: он держит форму и стоит недорого. Толщина берётся от 40 мм, а для сидений — до 100 мм. Ткань выбирают по износостойкости и условиям дома. При наличии животных подходят флок или шенилл, при частых пятнах — экокожа или водоотталкивающий велюр. Метраж считают так: измеряют каждую деталь, суммируют площадь, умножают на 2 и добавляют 1 м запаса.

Из инструментов понадобятся шуруповёрт, пассатижи, мебельный степлер со скобами 8–14 мм, ножницы, маркер, молоток и отвёртки разных размеров.

Проверочный список перед разборкой:

– снять навесные подушки и оценить, нет ли в них плесени; если запах неприятный, наполнитель меняют полностью;

– сфотографировать нижнюю панель дивана, чтобы при сборке не перепутать крепёж;

– аккуратно вытащить каждую скобу узким стамесочным клином, так снижается риск порвать выкройку;

– отметить маркером места соединения деталей, это облегчит обратную сборку каркаса;

– подготовить отдельные коробки для саморезов разной длины, иначе в конце неизбежно останутся «лишние» элементы;

– проверить пружинный блок: если провалился хотя бы один виток, лучше заменить весь ряд;

– застелить рабочую площадь полиэтиленом, чтобы ткань и поролон не намокли и не испачкались.

Пошив и натяжка

Старую обивку используют как лекало: распаривают швы, разглаживают утюгом и переносят контур на новую ткань с припуском 3–5 см.

Швы прокладывают полиестровой нитью, уголки укрепляют тесьмой. Поролон приклеивают к основанию аэрозольным клеем, сверху накрывают синтепоном — он сгладит края и уберёт «ступеньки». Натягивать чехол начинают от центра детали к краям.

Скобы ставят через 40 мм, после фиксации излишки ткани подгибают и простукивают молотком, чтобы кромка легла ровно. В трудных уголках лучше прибить декоративную гвоздь-кнопку. Она замаскирует складку и усилит фиксацию. Когда все элементы обиты, диван собирают, сверяясь с фото. Болты вкручивают осторожно, делая проколы в ткани ножницами, а не сверлом, иначе можно распустить нить.

Контрольный перечень после обивки:

– проверить, нет ли перетянутых участков: слишком тугая ткань быстро лопнет;

– убедиться, что сиденье плавно закрывается, если диван раскладной;

– обработать новую обивку спреем-защитой от влаги и грязи для продления службы;

– поставить на место все заглушки, чтобы скобы и саморезы не царапали пол;

– оставить диван в проветриваемой комнате 12 часов, чтобы выветрился запах клея;

– обновить войлочные наклейки на ножках, предотвращая скрип и царапины;

– сохранить выкройки и лишний кусок ткани—они пригодятся для будущего ремонта.

Заключение

Перетяжка дивана требует аккуратности и пары свободных дней, но позволяет сэкономить бюджет и оформить мебель под новый интерьер. Достаточно точных замеров, подходящих материалов и продуманной последовательности действий, чтобы любимый диван снова радовал уютом и свежим видом.