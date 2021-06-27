Как делается бeзpaмнoe ocтeклeниe веранд и террас

В современном мире очень часто производят безрамное остекление террас и веранд. Такая технология была разработана по окончании 20 столетия финнами. Основная задумка лежала, чтобы можно было на таких конструкциях, как лоджии или балконы отдыхать с максимальным комфортом.

Ведь благодаря остеклению сооружение надёжно защищено от проникновения осадков. Подобная система имеет весьма изящный и красивый вид извне. Безрамное остекление смотрится как единая стеклянная конструкция. При этом стёкла располагаются относительно друг друга встык.

Каркасы для этого не применяются. Монтаж конструкции осуществляется без применения стоек вертикального типа. Створками выступают цельные стёкла с высокими показателями прочности. При этом края уплотняются при помощи герметиков.

Монтаж производится на специально предназначенных направляющих профилях. Они устанавливаются как в нижней, так и верхней части проёма. Закрепляются эти створки из стекла накладками с присутствием роликов. Благодаря им система становится подвижной. Это даёт возможность створки открывать полностью либо же частично.

Особенности

Имеется несколько типов систем остекления.

Створки в наиболее популярной соединяются по принципу «книжка», которые соединяются у одной стены. Также стёкла могут соединяться по полозьям, которые размещены параллельно.

Между собой створки соединены. Именно это даёт возможность быстро привести систему в движение, потянув за одну. Чаще всего конструкцию выбирают в зависимости от таких параметров, как:

Место монтажа. У подобного типа остекления присутствует весьма высокая парусность. В связи с этим нужна более прочная конструкция при монтаже на верху. Если крепление будет слабым, то нагрузку при ветрах сооружение может не выдержать.

Метод перемещения створок. Производить расчёт занимаемого места необходимо предварительно.

У несущей конструкции очень большая масса.

У подобной системы имеется большое количество положительных факторов.

К ним относят защиту пространства внутри от ветров и от проникновения осадков, прочность и высокая инсоляция помещения, внутренний простор и большое разнообразие дизайна.

К недостаткам относят высокую цену и необходимость выбирать фурнитуру максимально внимательно, плохую теплоизоляцию и невозможность монтажа москитной сетки.