Новый тренер сборной Украины Петраков внес изменения в состав перед матчами отбора на чемпионат мира

Два футболиста из расширенного списка попали в основной. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков сообщил об изменениях в составе команды перед матчами отбора на чемпионат мира-2022. Петракова назначили исполняющим обязанности тренера украинской сборной по итогам заседания Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Читайте также: Александр Петраков — исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины по футболуПеред назначению Петракова Комитет национальных сборных УАФ объявил список футболистов на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира-2022. Исполняющий обязанности тренера сборной Украины уже внес в него коррективы.

Какие изменения внес Петраков в заявку сборной Украины?Александр Петраков сообщил, что из резервного списка в основной попадут защитник Тарас Качараба и форвард Даниил Сикан. Вызов в резервную команду получил и полузащитник Сергей Булеца, выступающий за «Зарю». «Тарас Качараба и Даниил Сикан будут включены в основной список.

И в резервный я включил еще Сергея Булецу из» Зари ", — сообщил тренер. 26-летний Качараба и 20-летний Сикан ранее не играли за сборную Украины. А вот 22-летний Булеца получал вызов в национальную команду в ноябре 2020-го, когда сборная Украины имела кадровые проблемы из-за вспышки коронавируса.

При этом все три футболиста ранее играли под руководством Петракова за молодежные и юношеские команды. А Булеца и Сикан даже становились чемпионами мира в составе сборной Украины U20, которую он возглавлял.

Таким образом, обновленный список игроков сборной Украины выглядит следующим образом:Список игроков сборной Украины к матчам отбора на ЧМ-2022

Вратари: Георгий Бущан (" Динамо "), Анатолий Трубин (" Шахтер "), Андрей Лунин (" Реал «, Испания). Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все —» Шахтер «), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все —» Динамо "), Эдуард Соболь (" Брюгге ", Бельгия), Тарас Качараба (" Славия «, Чехия)Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все —» Динамо "), Тарас Степаненко (" Шахтер "), Руслан Малиновский (" Аталанта ", Италия), Андрей Ярмоленко (" Вест Хем "), Александр Зинченко (" Манчестер Сити «), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба —» Ференцварош ").

Нападающие: Роман Яремчук (" Бенфика ", Португалия), Артем Довбык (" Днепр-1 "), Даниил Сикан (" Шахтер ")Резервный список: Евгений Макаренко (" Фехервар ", Венгрия), Виктор Коваленко (" Специя «, Италия), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля (оба —» Шахтер "), Богдан Михайличенко (" Андерлехт «, Бельгия), Владислав Кочергин, Сергей Булеца (оба —» Заря «). Что известно, Качараба выступает за „Славию“ в качестве арендованного игрока из „Динамо“.

Он отыграл четыре матча со старта за чешскую команду во всех турнирах. Даниил Сикан принял участие в трех поединках за» Шахтер "в сезоне 2021/22, однако провел на поле лишь 12 минут.

Сергей Булеца выступает за «Зарю» из аренды из «Динамо». Он сыграл со старта во всех трех поединках. Расписание матчей сборной Украины в сентябре 1 сентября. Казахстан-Украина (отбор на ЧМ-2022) 4 сентября.

Украина-Франция (отбор на ЧМ-2022) 8 сентября. Чехия — Украина (товарищеский матч)Читайте также: УЕФА отменила квоту выездных фанатов на сентябрьские матчи сборных.

Что это значит для Украины.