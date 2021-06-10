В продаже регулярно появляются устройства, назначение которых, облегчить повседневный быт. Одним из таких устройств являются электрические карнизы.

Появившись на потребительском рынке более десяти лет назад, в течении последующих лет они постоянно модернизировались и современный потребитель может уже пользоваться безопасными, многофункциональными устройствами. В широком ассортименте электрокарнизы в Киеве представлены в интернет-магазине story-rulonnye.com.ua.

Особенности электрокарнизов

В настоящее время электрические карнизы широко используются в загородных домах, городских квартирах большой площади, где в качестве естественного освещения используются панорамные окна.

Покупать карниз с электрическим приводом для стандартной городской квартиры, где установлены обычных размеров пластиковые или деревянные окна, не имеет смысла.

Карнизы расположены на такой высоте, что управлять шторами можно без особых усилий в ручную, не создавая дополнительных проблем эксплуатацией электроприводом.

В элитных квартирах с панорамным остеклением, окнами нестандартных размеров декорирование оконных проемов осуществляется с использованием тяжелых, многослойных текстильных изделий. Они не только являются одним из важнейших составляющих стилевого оформления помещения, способствуют созданию красоты и роскоши, но и требуют особого подхода в плане управления.

Передвинуть тяжелую штору в ручную по карнизу который располагается достаточно высоко, задача непростая. На выручку приходят карнизы с электроприводом. Управление карнизами осуществляется посредством дистанционного пульта или отдельного стационарного блока.

Как осуществляется управление электрическими карнизами

Работают карнизы от обычной бытовой электрической сети. Управление бывает беспроводным и с помощью кабеля.

В первом случае используется пульт дистанционного управления. Во втором варианте этот по сути обыкновенный выключатель, назначение которого не включать/выключать свет, а управлять карнизами с электрическим приводом.

При выборе электрических карнизов рекомендуется придерживаться «золотой середины», то есть покупать модели, которые можно регулировать как с помощью беспроводных технологий, так и посредством кабеля, в ручном режиме. Это позволит не потерять возможность управлять карнизами при отключении электричества.

Стоят такие модели не намного дороже вариантов с одной возможность управления.