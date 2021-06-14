Что такое выкройки одежды и как шить по ним

Пошив одежды – непростое занятие, в котором есть свои нюансы. Один из них являются специальные термины – например, такие, как выкройка и лекало. Зная их значение, можно изучать пошив одежды и заниматься им. Найти бесплатные выкройки можно на сайте howtosew.org.

Что такое выкройки одежды

Выкройка – шаблон детали будущего изделия, вещи. Выкройка изготавливается из бумаги, картона, кальки или другого подходящего материала.

Своеобразный образец будущей детали помогает вырезать из ткани элемент, правильный по размеру и форме, чтобы в дальнейшем изготовить из таких элементов изделие.

Зачем нужны выкройки?

Чтобы ускорить процесс кроя;

Чтобы снизить избыточный расход ткани на исправление ошибок;

Чтобы сшить изделие, сложное по своему покрою, не внося в него значительных исправлений;

Чтобы обеспечить хорошую посадку по фигуре готовой вещи.

Лекало – термин, который часто приравнивают к выкройке, но это не совсем так.

Лекало – это профессиональный шаблон, снабженный всеми точными значениями размеров и указаниями по изготовлению вещи. Он выполняется только на плотном картоне или бумаге.

Лекало всегда соответствует строгим техническим параметрам, на нем указана вся нужная для пошива информация.

Как шить по выкройкам

Прежде всего важно научиться правильно читать выкройки – распознавать нанесенную на них информацию. Так, направление долевой нити обычно обозначается как Д.Н.

Треугольники и короткие линии на выкройке указывают, что отмеченные таким образом детали должны быть совмещены при сметывании. Пуговицы обозначаются крестиком или кружком.

Как правило, к готовым фабричным выкройкам прилагается детальная инструкция с условными обозначениями и их расшифровкой, а также рекомендациями по использованию образца.

Обычная последовательность шитья по выкройкам выглядит так:

Выкройка или лекало раскладывается на поверхности ткани.

Шаблон детали закрепляется на ткани, чтобы он не съезжал в процессе дальнейших действий.

Контуры детали переносятся на ткань. Для этого важно использовать материал, который в дальнейшем будет легко смыть. Это может быть заостренный кусок мыла, мелок или карандаш.

Проводится раскрой полотна ткани.

На ткань наносятся вспомогательные пометки.

На симметричных деталях размещаются контуры.

Отмечается местоположение накладных элементов.

Выкройки для одежды – незаменимые детали, которые позволяют легко и без ошибок шить, поэтому перед пошивом изделия важно найти их.