Что такое управление онлайн-отзывами: как формируется репутация компании в интернете

Управление отзывами — это важный инструмент в руках компании для создания репутации. Очень много потенциальных клиентов, прежде чем обратиться за услугой или купить товар, изучают отзывы, которые оставили предыдущие клиенты.

Большое количество положительных отзывов и высокий рейтинг формируют доверие. По этой причине каждая компания должна стимулировать появление положительных отзывов, если хочет иметь хорошую репутацию в онлайн-среде.

Как увеличить количество положительных отзывов

Чтобы увеличить количество отзывов от довольных клиентов, можно просто попросить их об этом. Зачастую людям не трудно потратить несколько минут, чтобы отблагодарить за понравившуюся услугу или хороший товар.

Большим плюсом будет создание упрощенной системы написания отзывов.

Клиенты не любят тратить время на сложный процесс обратной связи, поэтому уместна будет специальная ссылка для отзывов или куар-код.

Хорошо, если будет налажен сбор приватной связи. Это поможет вовремя выявить негативный опыт у покупателя и поработать с ним, прежде чем отрицательный отзыв будет оставлен в интернет-пространстве.

Поможет получить хорошую обратную связь и этичное стимулирование, например, маленькие подарки за оставленный отзыв.

Существуют популярные геосервисы, на которые клиенты часто ориентируются при сборе информации о компании. К ним относятся Яндекс карты, 2gis и другие. Существуют также популярные сайты-отзовики. В эпоху развития интернет-торговли люди также часто изучают отзывы на маркетплейсах.

Какие существуют сервисы для управления отзывами

Существуют инструменты для автоматизированного мониторинга онлайн–репутации.

К ним относятся круглосуточные системы, которые отслеживают наличие отзывов на самых известных площадка на популярные продукты или компании.

Среди них можно отметить Brand Analytics, Repometr, Поинтер и другие. С помощью них можно быстро реагировать на появление новых негативных или положительных отзывов. В основе таких инструментов находится аналитика с помощью искусственного интеллекта.

Ее главным плюсом является моментальная реакция. Это помогает оперативно включиться в диалог и дать обратную связь. Тем не менее у искусственного интеллекта есть некоторые негативные стороны. Например, в основном он дает однотипные ответы. Это может раздражать клиентов. Также возможны ошибки и ошибочные формулировки. Поэтому негативные отзывы и спорные случаи требуют внимания со стороны человека.

Важно отвечать на все отзывы, в том числе и положительные.

Также приветствуется быстрая работа с отзывами. Разумеется, обратная связь должна проходить в вежливом и профессиональном тоне. Желательно использовать персонализацию, то есть обращаться к клиенту персонально.

Особенно качественно необходимо работать с отрицательными отзывами.

Не нужно их удалять, лучше признать проблему и извиниться перед клиентом. После этого предложить свое решение, чтобы исправить ситуацию. Хорошо, если клиенту будет предложено перейти в формат личного общения. В случае, если это будет сделано, то нужно уточнить необходимую информацию и проинформировать о действиях по исправлению ситуации.

Таким образом работа как с положительными, так и негативными отзывами очень важна.

Она помогает создать обратную связь с клиентами, чтобы узнать, насколько хорошо компания удовлетворяет их потребности и желания. В результате этого появляется возможность быстро исправить недостатки, если они будут выявлены.