Что такое оперативная полиграфия и какие виды печатной продукции существуют

Оперативная полиграфия – это услуга быстрой печати. Обычно заказ выполняют за несколько часов или максимум за два дня.
Отличие от обычной печати и технологии
В оперативной печати полиграфии используют цифровые технологии – без традиционных печатных форм. Благодаря этому можно:
- Печатать любое количество экземпляров – от одного до тысячи.
- Вносить правки в макет прямо во время печати.
Используемые технологии:
- Цифровая печать – основной метод.
Изображение из файла переносят на материал с помощью лазерного или струйного принтера. Подходит для тиражей до 5 000 экземпляров.
- Ризография – для небольших чернобелых заказов.
Например, печати инструкций или внутренних документов.
- Широкоформатная печать – для постеров, баннеров и плакатов шириной до 3,2 м.
- Сублимационная печать – переносит изображение на необычные материалы: металл, ткань или керамику.
Что можно изготовить
В оперативной полиграфии можно напечатать много разной продукции.
Именно она чаще всего используется для печати рекламных материалов. К ним относятся:
- Визитки – их делают из плотной бумаги, можно выбрать носитель с необычной текстурой.
- Листовки и флаеры – с их помощью рассказывают о скидках и акциях.
- Буклеты и брошюры – в них подробно описывают товары или услуги.
Деловая продукция, которая используют в офисе:
- Бланки – готовые листы для документов, часто с логотипом компании.
- Конверты – на них могут напечатать адрес или фирменный знак.
- Папки – делают из картона или пластика, иногда добавляют тиснение или лакировку.
- Блокноты – бывают на скрепке, пружине или с клеевым корешком.
Для рекламы бренда часто печатают сувениры и промоматериалы:
- Календари – настольные, настенные или карманные.
- Открытки – праздничные или корпоративные.
- Наклейки и стикеры – разных форм и размеров.
- Пакеты – бумажные или пластиковые, часто с логотипом компании.
Оперативная полиграфия также производит:
- Постеры – для размещения в помещениях или на улице.
- Баннеры – большие полотна из винила или ткани.
- Стенды – щиты с карманами для листовок и объявлений.
- Вывески — таблички, которые помогают найти офис или магазин (бывают плоские или объемные).
Наконец, оперативная полиграфия охватывает изготовление упаковки и этикеток: самоклеящихся и термоэтикеток, бирок из картона или ткани, а также коробок и пакетов с фирменным дизайном.