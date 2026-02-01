Что такое оперативная полиграфия и какие виды печатной продукции существуют
Что такое оперативная полиграфия и какие виды печатной продукции существуют

1 февраля 2026

Оперативная полиграфия – это услуга быстрой печати. Обычно заказ выполняют за несколько часов или максимум за два дня.

Отличие от обычной печати и технологии

В оперативной печати полиграфии используют цифровые технологии – без традиционных печатных форм. Благодаря этому можно:

  • Печатать любое количество экземпляров – от одного до тысячи.
  • Вносить правки в макет прямо во время печати.

Используемые технологии:

  1. Цифровая печать – основной метод.

    Изображение из файла переносят на материал с помощью лазерного или струйного принтера. Подходит для тиражей до 5 000 экземпляров.

  2. Ризография – для небольших чернобелых заказов.

    Например, печати инструкций или внутренних документов.

  3. Широкоформатная печать –­ для постеров, баннеров и плакатов шириной до 3,2 м.
  4. Сублимационная печать ­– переносит изображение на необычные материалы: металл, ткань или керамику.

Что можно изготовить

В оперативной полиграфии можно напечатать много разной продукции.

Именно она чаще всего используется для печати рекламных материалов. К ним относятся:

  • Визитки – их делают из плотной бумаги, можно выбрать носитель с необычной текстурой.
  • Листовки и флаеры – с их помощью рассказывают о скидках и акциях.
  • Буклеты и брошюры – в них подробно описывают товары или услуги.

Деловая продукция, которая используют в офисе:

  • Бланки – готовые листы для документов, часто с логотипом компании.
  • Конверты – на них могут напечатать адрес или фирменный знак.
  • Папки – делают из картона или пластика, иногда добавляют тиснение или лакировку.
  • Блокноты – бывают на скрепке, пружине или с клеевым корешком.

Для рекламы бренда часто печатают сувениры и промоматериалы:

  • Календари – настольные, настенные или карманные.
  • Открытки – праздничные или корпоративные.
  • Наклейки и стикеры – разных форм и размеров.
  • Пакеты – бумажные или пластиковые, часто с логотипом компании.

Оперативная полиграфия также производит:

  • Постеры – для размещения в помещениях или на улице.
  • Баннеры – большие полотна из винила или ткани.
  • Стенды – щиты с карманами для листовок и объявлений.
  • Вывески — таблички, которые помогают найти офис или магазин (бывают плоские или объемные).

Наконец, оперативная полиграфия охватывает изготовление упаковки и этикеток: самоклеящихся и термоэтикеток, бирок из картона или ткани, а также коробок и пакетов с фирменным дизайном.



