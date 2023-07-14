Что такое аутсорсинг персонала простыми словами

В России понятие аутсортинг существует уже более двадцати лет. Но до сих пор многим этот термит понятен не всем. В статье будет представлена информация об аутсорсинговых компаниях, для чего они нужны.

Сегодня аутсорсинг персонала на склад предлагает компания lerteco-group.ru.

Что значит аутсортинг

Чтобы понять, что за слово такое аутсортинг, следует сначала разобраться в его происхождении.

Слово переводится с английского языка как «out» — извне и «source» — источник. Если сопоставить эти слова, можно понять значение как использование стороннего ресурса или источника.

Простыми словами аутсортинг значит найм стороннего подрядчика для проведения определенных видов работ компании.

В России в аутсортинг возможна передача различных услуг. Чаще всего подрядчиков нанимают для ведения бухгалтерского учета, делопроизводства, уборки помещений или осуществления компьютерной поддержки.

Основные преимущества и недостатки аутсортинга

Сейчас найм подрядчика для выполнения работ для компании наиболее выгоден, чем принятие в штат основного сотрудника.

Если правильно выстроить процесс, можно сократить расходы.

Из плюсов аутсортинга можно выделить:

Экономия на налогах. Это связано с отсутствием необходимости оформления в штат сотрудника, за которого придется в дальнейшем платить налоги.

У подрядчика область ответственности ограниченна, за работу они предоставляют гарантии.

Возможность оптимизировать рабочее время.

Аутсортинг подразумевает найм профессионала в своем деле, что позволит более эффективно решать задачи организации. Сотрудники, оформленные на условиях аутсортинга, более хорошо подготовлены, имеют больше опыта, также они заинтересованы в качественном выполнении работы.

Несмотря на большое количество плюсов, можно выделить и негативные моменты найма внешнего сотрудника:

На найм подрядчика не распространяется Трудовой кодекс, поэтому есть риск для заказчика. Наемный рабочий не несет никакой ответственности перед заказчиком.

Нанятый персонал должен соблюдать только те условия, которые прописаны в договоре. Если там не прописана необходимость соблюдения внутреннего регламента – внешний сотрудник не обязан его соблюдать.

Стоимость услуг может быть выше, чем найм штатного сотрудника.

Не всегда можно найти подрядчика с нужной квалификацией, особенно в небольших городах.

Нет гарантии, что нанятый специалист заключит договор на длительное сотрудничество. Обычно они нанимаются для разовых работ.

Основная цель аутсортинга – это оптимизация расходов компании за счет сокращения штата основных сотрудников.

Чаще всего для ведения бухгалтерского учета проще нанять подрядчика, чем оплачивать зарплату бухгалтеру. Каждая организация выбирает сама целесообразность найма внешнего сотрудника для выполнения работ.